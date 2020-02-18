Мнение: Краткая пояснительная записка

18.02.2020, 20:35, Разное

К памфлету о цифровой модернизации политических систем.

Главный порок демократии — манипулятивность её процедур. Финансовые рычаги позволяют управлять как мнением народов («мегафонная дипломатия»), так и поведением политиков и чиновников («реальная политика»). Единственная среда, которая могла бы противостоять диктату капитала — стихийно-информационная (юродивые, подмётные письма, уличные балаганы, анекдоты, Интернет). Однако в цифровых коммуникациях правящие элиты снова доминируют. Причина — в чрезвычайной плотности «информационных потоков», пробиться сквозь которые могут только высокобюджетные проекты. В результате, не имеющие платёжеспособных заказчиков суждения лишаются шансов распространиться в обществе.

Классический подход к работе с массивами сведений, слишком большими для восприятия человеком, — это их структурирование и оптимизация к ним доступа. Например, для больших объёмов данных — табличные структуры + язык запросов. Для суждений — онтологии + логический аппарат умозаключений (в публичном пространстве это называется семантическим Интернетом). Идея в мире давно известная, хорошо теоретически проработанная, но имеющая лишь эпизодические воплощения. Видимо причина в том, что правящие элиты, прежде всего те, которые определяют протоколы глобальной сети, не хотят терять контроль над потоками контента (в семантической паутине назвать современные потоки «информационными» будет нельзя). При этом, без реализации соответствующих системных мероприятий задачу решить невозможно, ведь логический аппарат должен поддерживаться базовыми протоколами web.

В семантическом интернете, например, к любому опубликованному высказыванию можно будет легко получить все известные возражения независимо от воли автора и модераторов. Возражение — тоже высказывание, так что, образуется дерево аргументации. Похожим образом любое упоминание об объекте или субъекте может сопровождаться обсуждением его свойств. В отношении нормативно-правовых материалов (законов и проч.), кроме логически связного представления законов пользователю, стоит вспомнить и о задаче машиночитаемого права (рассматривается у нас в рамках нацпроекта «Цифровая экономика») — когда, например, строгое логическое выражение правовых норм обеспечит их автоматическую проверку на непротиворечивость и наличие лакун.

Если вернуться к порокам демократии, внедрение семантики создаст в обществах (сегодня полностью зависящих от личных качеств персон, пришедших к власти в результате сомнительных демократических процессов) маяки здравого смысла, скелет выверенных суждений, игнорировать который никому не будет по силам. Демократии альтернативы нет, но она изменится. Притягательность власти как таковой ослабнет, она станет служением, к которому странно будет идти по головам.

Как и технологии разрушения в материальном мире, инструменты манипуляций в информационном пространстве обретают уже апокалиптическую силу. Россия всегда была объектом враждебного внимания — слишком выбиваются её пропорции (географические, демографические, исторические, культурные) из понятных иностранцам рамок. К сожалению, несколько раз их притязания были соблазнительно близки к цели, провоцирующе на новые попытки близки. Противостояние нарастает, и речь заходит уже о расчеловечении, об оружии возмездия и проектах «мёртвой руки».

Инициативу Путина «создать самый полный комплекс архивных материалов о Второй мировой войне, который будет доступен гражданам РФ и иностранцам» можно отнести к этому ряду. Это попытка создать информационный источник, который нельзя будет игнорировать. Правда, чтобы он действительно выполнил эту задачу, документы должны быть переведены в текстовый формат и открыты для рационального обсуждения в терминах логики.

Хотя семантическую паутину можно ассоциировать с «мёртвой рукой» в информационном пространстве, это гуманистический подход, и для нас он может оказаться единственным ответом на расчеловечение «русских», учитывая наши не самые мощные финансовые возможности на рынке цифрового контента. Видимо, как и в оружии, нам нужны средства, построенные на новых, теперь уже информационных, принципах.

Какое бы государство ни взялось за решение этой исторической задачи (именно государство, ибо частник не может владеть внеконкурентными инфраструктурными объектами), ему придётся ломать сопротивление всех и каждой из элит. Поэтому манифест проекта должен быть выше любых упрёков. Заявив о намерении внедрить семантику в Интернет, странно будет проигнорировать возможности:

использования блокчейн для фиксации в распределённом реестре принимаемых чиновниками решений

везде, где это возможно, перевода государственного программного обеспечения на публичный открытый код (open source) Швейцарская Crypto AG… Скандал с нейтралитетным, как казалось, законодателем мод в сфере защиты информации — лучший аргумент за переход на open source. Если государство имеет национальные безукоризненные системы в сфере безопасности, глупо от них отказываться. Но если приходится их закупать на рынке — надо искать альтернативы в открытом коде.

Скандал с нейтралитетным, как казалось, законодателем мод в сфере защиты информации — лучший аргумент за переход на open source. Если государство имеет национальные безукоризненные системы в сфере безопасности, глупо от них отказываться. Но если приходится их закупать на рынке — надо искать альтернативы в открытом коде. внедрения и перевода в публичный масштаб инструментов коллективной разработки государственных информационных систем, а именно: краудсорсинг спецификаций государственных сайтов и сервисов публичная отладка (выявление и исправление ошибок) государственных сайтов и сервисов

принятие государством на себя роли национального оператора сквозных цифровых сервисов, в частности: ведение полного архива записей распределённого реестра гарантированное обезличивание сведений о субъекте (анонимайзер).



В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» в России уже рассматриваются вопросы, непосредственно связанные с поднятыми здесь, прежде всего — о машиночитаемом праве. Маловероятно, что уже созрели революционные решения, но сам факт появления документов, в которых соседствуют технологии искусственного интеллекта, право и гражданский диалог, обязывает всех, кого не устраивает мировой информационный климат, задуматься о своём включении в процесс.