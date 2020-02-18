Фигуристка Аделина Сотникова перенесла операцию

18.02.2020, 20:30, Новости дня

Олимпийская чемпионка 2014 в одиночном катании Аделина Сотникова помещена в одну из московских больниц. Причина госпитализации пока неизвестна.

Как сообщает сайт Sport 24, Аделина Сотникова госпитализирована в Городскую клиническую больницу № 67 им. Л. А. Ворохобова. 23-летняя фигуристка была замечена в хирургическом отделении больницы в шейном воротнике. Также сообщается, что ранее Аделине была сделана операция.

Агент олимпийской чемпионки Мария Шашина не стала комментировать ситуацию.



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