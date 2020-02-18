Президент СБР Владимир Драчев: девушки не использовали свои плюсы

18.02.2020, 20:30, Новости дня

Глава Союза биатлонистов РФ Владимир Драчев после очередного не слишком удачного старта женской сборной страны на чемпионате мира в Италии отметил, что индивидуальная гонка стала для россиянок "гонкой неиспользованных возможностей". Напомним, что Екатерина Юрлова стала лучшей среди наших, но только 13-й на дистанции.

"Это реально гонка неиспользованных возможностей, — цитирует Драчева портал Спортбокс.Ru. – У нас сегодня столько было шансов – у любой из девочек. Как они умеют стрелять, мы знаем, но, видимо, волнение, горы… А ход по дистанции – очень хороший. Видим, что они все добавили по сравнению с тем уровнем, который был месяц назад".

По словам президента СБР, главную ставку тренеры делали на Ирину Старых и Ларису Куклину: "Понятно, что они были лучшими стрелками в мире, но лыжи сделали, а вот компонент стрельбы не доработали девочки сегодня".

Дрчев пояснил, почему снова вышла на старт Светлана Миронова, хотя ранее ей предлагалось сделать замену: "Мы обсуждали, стоит ли бежать Кристине Резцовой, мнение разделилось – можно было и ее ставить. Но пока, видимо, [тренеры] шли на масс-старт и выбрали этих спортсменок".



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