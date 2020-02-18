В Орловской области умер упавший с качелей школьник

18.02.2020, 20:30, Разное

В поселке Хотынец Орловской области школьник умер, упав с качелей. Уточняется, что массивная конструкция по инерции ударила ребенка в голову

Местные жители заявили, что в парке «Юность» оборудование на детских площадках опасное и не соответствует ГОСТам. Так, в конце 2019 года другой ребенок уже получил серьезную травму. Кроме того, полгода назад травмы на детской площадке получила маленькая девочка. Теперь, по данным телеграм-канала «Hue», главу посёлка решили привлечь за халатность.



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