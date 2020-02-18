Россиян предупредили о перебоях в поставках одежды и обуви из-за коронавируса

18.02.2020, 20:30, Новости дня

В связи с приостановкой производства и перебоями в логистике в Китае из-за коронавируса появились перебои в поставках одежды и обуви в Россию, которые были запланированы на весну, сообщила генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.

Потребители не заметят этих перебоев, если дистрибьюторам и ритейлерам удастся компенсировать задержку товаров, считает она.

«Поставки, которые должны будут прийти в марте-мае, уже частично нарушены. Кому-то удастся это компенсировать наличием существующих запасов товара или перегруппировкой поставщиков. Если удастся компенсировать задержку товара, то покупатели, скорее всего, ничего не заметят, а все издержки лягут на плечи транспортных компаний и поставщиков», – сказала она «Интерфаксу».

Лебсак-Клейманс уточнила, что поставки готовых коллекций почти всех массовых брендов, как международных (например, H&M, Mango, United colors of Benetton, Inditex group, Next, GAP, Asos, Uniqlo), так и российских (Incanto, Befree, Zarina, Zolla, SELA, Gloria Jeans и других) завязаны на производствах, находящихся в КНР.

«Быстро заменить эти производства невозможно. Но это и не потребуется, так как карантин не будет бесконечным, карантин – это временная мера», – отмечает она.

FCG приводит данные Федеральной таможенной службы, согласно которым, на долю Китая приходится 41% в структуре российского импорта товаров индустрии моды (в том числе одежду, обувь, головные уборы, изделия из меха).

По итогам 2019 года импорт из Китая составил 292,2 млрд рублей. Из Бангладеша – 54,8 млрд рублей, (доля 7,7% в структуре импорта), Италия (54,4 млрд рублей, 7,7%), Вьетнам (49,7 млрд рублей, 7%) и Турция (40,7 млрд рублей, 5,8%).

Лебсак-Клейманс отмечает, что запасы одежды, обуви и аксессуаров рассчитываются на полтора-два месяца, также в качестве «запаса» служат остатки прошлых сезонов.

Отмечается, что продление карантина в Китае означало бы, что цепочки поставок изменятся, а это повлечет за собой значительные расходы и сроки. В итоге можно ожидать временный дефицит некоторых товаров, а также рост розничных цен.

«Проблемы могут возникать не только с самим производством fashion-продукции, но и с ее наземной транспортировкой. Ухань называют транспортной столицей Китая, которая соединяет Пекин, Шанхай и Гонконг. Карантин в провинции Хубэй приводит к блокировке транспортного сообщения. Жесткие меры карантина влияют на поставки товаров, уже произведенных вне зон карантина, которые завязаны на наземные транспортировки внутри Китая», – добавила Лебсак-Клейманс.

Ранее корпорация Apple ограничила поставки смартфонов iPhone из-за вспышки коронавируса в Китае.