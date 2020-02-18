В Сирии был открыт гуманитарный коридор

18.02.2020, 20:30, Новости дня

Сегодня в Сирии близ города Серакиб в Идлибской зоне деэскалации, при участии российского Центра примирения сторон был открыт гуманитарный коридор.

127 человек смогли покинуть территорию, которую контролируют боевики различных радикальных группировок. Наша съемочная группа сейчас находится на линии соприкосновения у населенного пункта Серакип, от нашей точки до позиции боевиков Хаята-Хреашан не более 3 километров. А вообще, чтобы было понятно — до города Идлиба километров 15, не больше.

Гуманитарный коридор был организован российскими офицерами Центра по примирению враждующих сторон в Сирии. Здесь также развернут мобильный госпиталь силами сирийской армии, где беженцы могут получить оперативную медицинскую квалифицированную помощь.

"Мы приехали через коридор, это было очень тяжело и опасно, вывозили вместе с детьми из Идлиба", — говорит беженец.

Офицеры Центра по примирению враждующих сторон в Сирии организовали здесь же и пункт выдачи гуманитарной помощи.

"Раздали около 60 продовольственных наборов. Подготовили 250 наборов. Раздаем всем нуждающимся, всем хватит", — говорит Петр Вангели, представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

В районе действия коридора обстановка спокойная, хотя на линии соприкосновения слышны звуки артиллерийских выстрелов.

Боевики продолжают прикрываться турецким присутствием для того, чтобы наносить удары как по военным объектам, которые находятся у линии соприкосновения, так и по мирным кварталам населенных пунктов, которые находятся у зоны деэскалации Идлиб.