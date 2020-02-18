Мнение: Фрустрации 12-ти ресурсов. 1 часть

18.02.2020, 20:30, Разное

Давайте отдельно фрустрации ресурсов разберем.

На последнем тестировании фрустрации ресурсов иллюстрировались фрагментами из картины Брейгеля-старшего «12 пословиц».

Фрустрации ресурсов и иначе можно иллюстрировать.

У того же Брейгеля-старшего есть более известная картина, на которой он изобразил еще больше пословиц, так что получился апофеоз человеческой глупости — деревня дураков.

Как фрустрации связаны с глупостями?

В народном понимании бытовая глупость — это недальновидность, некомпетентность, нежелание вникать в суть.

То же самое характерно для фрустрации ресурсов.

Фрустрированный ресурс с одной стороны обесценивается, а с другой стороны из него пытаются извлечь выгоду.

Человек с фрустрированным имиджем отрицает важность внешнего вида, но рассчитывает на симпатию людей. Это делает его комичным.

Человек с фрустрированной экономикой не может отказаться от благ, но пытается получить эти блага бесплатно. Это делает его нелепым.

Человек с фрустрированной учебой не хочет учиться, но не может не высказывать свое мнение. Это делает его бестолковым.

Фрустрант не вкладывается в ресурс, но использовать его пытается, поэтому выглядит как человек, который садится на лавку как на коня.



Две пословицы с картины Брейгеля, первую и седьмую, мы уже разобрали в постах про ресурс Имиджа и ресурс Любви.

Давайте разберем еще пять.

На картине все они изображены по порядку. Перевод пословиц приблизительный, со скидкой на двойной смысл крылатых выражений.

2. «Бегать с парусом за ветром». Фрустрация ресурса Экономики

Парус должен быть приделан к судну, судном своим нужно рулить, тогда ветер часто будет попутным.

Бегают с парусом и ловят ветер люди, которые считают, что деньги можно получить при помощи каких-то манипуляций, оказавшись в нужном месте, купив дешевле и продав дороже, обхитрив кого-то.

Женщины часто ловят богатых мужчин вместо того, чтобы заняться работой, это самое типичное — бегать с парусом за ветром.

Мужчины иногда не идут на работу, в надежде, что лежа на диване смогут быстрей найти работу с зарплатой выше. Они бегают с парусом за ветром, пока не устанут его ловить.

На материнский капитал некоторые рассчитывают или берут кредиты, надеясь, что это как-то поможет им подняться и потом заработать.

Все иллюзии, касающиеся манны небесной и счастливого лотерейного билетика, это беготня с парусом за ветром.

Приведите другие примеры.

3. «Носить в одной руке огонь, а в другой воду». Фрустрация ресурса Учебы

Эта пословица о взаимоисключающих действиях и установках, о привычке топтаться на месте.

Для ресурса Учебы очень важно стремление к изменениям. Только это запускает поток в этом ресурсе. Нужно отдаться изучению предмета, открыть границы, убрать скепсис, это позволит изучить предмет. Изучив хорошо, можно будет посмотреть на предмет критически, но не до того, как вы освоили его. Вода будет тушить огонь, а огонь испарять воду. Останетесь ни с чем.

Суть такой фрустрации заключается в том, что учась чему-то, человек хочет оставаться при своем, не хочет менять точку зрения. Стремится оспорить любое новое знание и вернуться к исходному.

Это типичная корона, когда вы полагаете, что уже сейчас понимаете все так, как надо, вы хотите не учиться новому, а собрать доводы в пользу правильности вашей позиции, вашего прежнего понимания. И это не даст вам ничего.

Для обучения нужна детская наивность, детское любопытство, доверчивость и открытый ум. Дети быстро обучаются всему, их интеллект быстро растет, а взрослые люди обладают намного более косным и инертным мышлением, и это не только в силу снижения скорости нейронных процессов, но и в силу неповоротливого сознания, нежелания меняться. Скорее всего то и другое тесно связано.

Фрустранта ресурса Учебы отличает стремление дискутировать по любому поводу и любимое «да, но». Такому человеку важно не понять новое, а озвучить и утвердить свою старую точку зрения, которая не меняется годами. И если вы хотите развиваться в учебе, избегайте такого окружения.

4. «Сидеть между двумя стульями». Ресурс Семьи

Для ресурса Семьи важней всего преданность своим и умение расставить приоритеты. Если хотите прокачивать ресурс Семьи, самые близкие должны быть для вас в приоритете перед менее близкими, тем более перед посторонними.

В конфликте вы должны быть на стороне свои родителей, детей и супругов. Лично им можете высказать свое несогласие потом, но в конфликте должны защищать. Выбирая между интересами знакомых и родных, вы должные выбирать родных. В противном случае у вас не будет семьи.

Вам нельзя быть эгоистами, если хотите прокачивать ресурс Семьи. Эгоизм — самое страшное для этого ресурса. Ваши деньги — не только ваши деньги, вы должны делиться с семьей, вкладываться в семью. Это не значит, что в семье нет личных границ, они обязательно есть, но уважая границы близких, свои границы вы должны держать приоткрытыми.

Фрустрация этого ресурса проявляется в нежелании признать приоритет семьи над всеми остальными ресурсами. Только работа может соперничать по важности с семьей, но это тот же самый ресурс, это один поток, преломляющийся в точке Эго на два ресурса. Поэтому для хорошей работы должна быть и нормальная семья. Это две стороны одного и того же.

Если вы считаете родителей чужими людьми, у вас не будет нормального стержня личности, вы как дерево без корней, годитесь только на бумагу (туалетную). Фрустрированный ресурс семьи порождает так называемых чайлдфри. Этим людям жаль тратить себя на детей, потому что они и детей воспринимают как чужих людей. Нет понимания важности родства, рода, нет осознания того, что семья — это продолжение Я и без семьи Я неполноценно. Часто после 40-50 лет фрустрированный ресурс семьи дает о себе знать, человек понимает, что прозевал в жизни что-то важное, обидел родителей, поссорился с родственниками, не родил детей, а друзья, которых он считал своим близким кругом, не считают таким же близким его, в их приоритетах на первом месте — семьи.

Та же самая фрустрация проявляется и у тех людей, у которых формально есть семья, но им не интересно заниматься близкими. Они пытаются жить в семье и опираться на супругов и своих родственников, но сами не хотят стать им опорой, уклоняются.

Приведите такие примеры, только конкретные, а не общую схему, которую я и сама описала.

5. «Закапывать колодец, в котором утонул теленок». Фрустрация ресурса Искусства

Эта пословица описывает привычку людей к ложному прагматизму.

Считать бессмысленным и ненужным все, что не приносит сиюминутную практическую выгоду, — это лишать себя огромного пласта бытия, который занимается счастьем в будущем.

Зачем слушать музыку, если за это не платят деньги? Зачем смотреть на картины, если они несъедобны? Зачем нужна красота, если с лица воды не пить, и не все красивое можно трахнуть или как-то иначе поиметь с пользой для себя. Вот что такое лже-прагматизм.

Если теленок утонул в колодце, колодец не нужно закапывать. Это не поможет оживить теленка, но лишит в будущем чистой воды.

Польза искусства в создании тех слоев восприятия, которые отвечают за вдохновение и расширение сознания. Это не имеет сиюминутной практической выгоды, но приносит огромную пользу, поскольку позволяет душе и разуму прийти в правильное состояние, наполненное, устойчивое, приподнятое, деятельное.

Фрустранты искусства обесценивают все возвышенное, не хотят тратить на это время и деньги, считая, что имеет смысл только то, что связано с телесными ощущениями.

Приведите примеры, как это разлагает и разрушает человека.

6. «Кормить свиней розами». Фрустрация ресурса Здоровья

А эта фрустрация противопложна предыдущей.

Люди, которые придают немало значения интеллектуальной и эмоциональной жизни, нередко обесценивают физическое тело.

Это фрустранты Здоровья. Они полагают, что тело не стоит внимания, оно — всего лишь оболочка для разума и души, а все удовольствия в жизни и пользу может принести только умственная деятельность или душевные переживания.

Таким людям скучно думать о правильном питании, о нормальном сне, о комфортном быте, о физических нагрузках. Им кажется, что это потеря времени. Нередко у них аддикции, пищевые или химические, поскольку они рассматривают тело как предмет, из которого можно выбить ощущения, а не как живую систему. Они не думают, как отравляют свою печень и кровь, изнуряют малоподвижным образом жизни свои суставы и позвоночник, как мучают сердце недостатком кислорода, как лишают организм питательных веществ и нормального сна. Им неприятно думать о своем теле, они думают, что тело можно кормить только лишь «духовной пищей».

Что сделает с хозяином свинья, если тот кормит ее только розами, принося по букетику в день?

Она его съест от голода и агрессии. Примерно так аутоагрессивно поступает с человеком тело, если тот не дает ему полноценного питания и нормальный режим.

Приведите примеры, как часто выглядит кормление розами у фрустрантов здоровья.