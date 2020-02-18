МИД отреагировал на новые санкции США

18.02.2020, 20:26, Новости дня

Санкции США не смогут повлиять на российскую линию в международных делах, заявили в МИД России, комментируя новые ограничительные меры Вашингтона против одной из структур Роснефти.

«18 февраля Вашингтон пошел на очередное расширение санкционного нажима на российские структуры. На прошлой неделе такой шаг предпринят в отношении ряда предприятий отечественного оборонного комплекса, теперь – против одной из дочерних фирм компании «Роснефть». Тем самым количество попыток США надавить на Россию посредством создания помех для внешнеэкономических связей и отказа в выдаче американских виз дошло до 80 с 2011 года», – говорится в заявлении МИД.

Подчеркивается, что позиция МИД относительно санкций известна и заключается в том, что РФ «категорически не приемлет односторонние ограничительные меры», с помощью которых стремящиеся к глобальной гегемонии США «пытаются подчинить весь мир своей воле».

«Они (санкции) не влияли и не смогут повлиять на российскую линию в международных делах, в том числе на взаимодействие с законными властями Венесуэлы, Сирии, Ирана или любой другой страны», – заявили в МИД.

Отмечается, что за этим нередко стоит «банальное желание создать преимущества для американских компаний», которые на мировых рынках не выдерживают честной конкуренции с российскими производителями.

«Оба последних случая – из этого ряда. Деструктивная санкционная политика США все сильнее подрывает свободу мировой торговли, за которую американцы на словах ратуют, и повышает международную напряженность. Политикам в Вашингтоне пора осознать, что экономическим и военным давлением на Россию, они ничего не добьются, а лишь усугубят кризисную ситуацию в двусторонних отношениях», – заявили в МИД.

Напомним, во вторник США ввели санкции против подразделения Роснефти Rosneft Trading и председателя совета директоров компании Дидье Касимиро, после чего акции Роснефти рухнули более чем на 5%.



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