«Бойскауты Америки» обанкротились из-за сексуальных домогательств

18.02.2020, 20:19, Новости дня

Организация «Бойскауты Америки» подала заявление о банкротстве в суд в связи с сотнями исков о сексуальных домогательствах, сообщил адвокат Гилион Дюмас, занимающийся более чем 10 делами против скаутов.

Дюмас считает, что заявление о банкротстве на время приостановит текущие иски, при этом отсрочка может занять годы. Благодаря этому компания сможет привести в порядок свои финансы, пишет 360tv.

Сторона защиты жертв полагает, что «Бойскауты Америки» хотят защитить миллиарды других активов – в том числе недвижимость, принадлежащую местным советам.

Известно, что к компании поданы сотни исков. Так, глава одной из юридических фирм Майкл Пфау заявил, что его организация представляет интересы около 300 бывших бойскаутов, адвокат Пол Монс сообщил, что у него дела еще «сотен жертв» сексуального насилия. Есть данные о порнографии и принудительном сексе, в том числе оральном.

В 2019 году американский адвокат Джефф Андерсон сообщал о том, что 130 руководителей «Бойскаутов Америки» в Нью-Йорке совершали сексуальные надругательства над детьми, а еще 50 педофилов было среди лидеров молодежного движения в Нью-Джерси. По словам Андерсона, ему известно о 7 тыс. 819 случаях сексуального насилия над детьми с 1944 по 2016 год.

В мае 2018 года сообщалось, что организация американских бойскаутов Boy Scouts of America решила убрать из своего названия слово boy (мальчик), чтобы сделать его гендерно-нейтральным.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.02 / Зеленский встретился с американскими сенаторами и заявил, что хочет изменить имидж Украины в мире

13.02 / Politico: Белый дом ищет переговорщика по контролю над ядерными вооружениями

22.01 / ABC — «предательство родины» — Мадуро не простили посла Кубы в Совете министров Венесуэлы

15.02 / Президент Молдавии — сильная Европа без России невозможна

08.01 / В центре Оттавы произошла стрельба

27.12 / Вдову Лужкова Елену Батурину объявили в розыск

16.12 / Пара трансгендеров официально зарегистрировала брак в Казани

30.12 / Озвучена дата выхода умных часов Amazfit Bip S

23.12 / Импортозамещение в SuperJet обойдется еще в 15 млрд рублей

28.01 / Коронавирус 2019-nCoV. МИД Украины и Минздрав обсуждают возможность эвакуации украинцев из Китая

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика