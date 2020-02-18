Гражданам Китая запретят въезд в Россию

18.02.2020, 20:12, Новости дня

Правительство с 20 февраля временно приостановит въезд граждан Китая, направляющихся в Россию в целях осуществления трудовой деятельности, а также в частных, учебных и туристических целях, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Также РФ с 19 февраля временно приостанавливает прием документов, оформление и выдачу приглашений гражданам Китая на въезд в частных и учебных целях, передает ТАСС.

На прошлой неделе посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй попросил главу Федеральной таможенной службы РФ Владимира Булавина не принимать избыточных мер в связи с распространением коронавируса.

Россия уже приняла ряд мер из-за распространения коронавируса – так, с 14 февраля было решено закрыть чартерное авиасообщение.