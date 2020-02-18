У Дмитрия Диброва случился микроинсульт

18.02.2020, 20:06, Новости дня

Директор телеведущего Дмитрия Диброва Табриз Шахиди рассказал подробности о состоянии его здоровья, а также времени, которое он проведет в больнице.

Ране стало известно, что шоумена госпитализировали. Дмитрия увезли в больницу из кинотеатра "Октябрь". Об этом Дибров рассказал сам. По его словам, ничего серьезного не произошло. Табриз Шахиди сообщил, что полное и доскональное обследование Дмитрия подтвердило у него микроинсульт. По словам директора Диброва, телеведущий в настоящее время чувствует себя удовлетворительно, самостоятельно передвигается, хорошо питается, а также находится в собственной палате.

Табриз Шахиди рассказал ТАСС, что, по рекомендации врачей, Дмитрию необходимо пробыть в больнице 7-10 дней.

Супруга телеведущего на своей странице в Instagram ранее написала, что ее муж сильный и крепкий. "Со всеми бывает", — отметила Полина Диброва.



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