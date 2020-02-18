Huawei и Xiaomi согласились предустанавливать российские приложения

18.02.2020, 20:06, Новости дня

Китайские компании Huawei и Xiaomi, входящие в пятерку крупнейших производителей смартфонов в мире, выразили готовность исполнять требования российского закона об обязательной предустановке отечественного софта. Накануне с аналогичным заявлением выступила южнокорейская Samsung.

«Мы работаем над этим и стремимся найти оптимальное решение для всех участников рынка», — цитирует РБК пресс-службу Huawei. В компании добавили, что открыты сотрудничеству с российскими разработчиками.

Представители Xiaomi ранее сегодня заявили, что компания «активно практикует предустановку приложений от локальных разработчиков, и эта процедура тщательно отработана». В понедельник соблюдать законодательство обязались в Samsung, подчеркнув, что у них уже есть подобный опыт. На некоторые Galaxy-смартфоны, продающиеся в России, заранее устанавливается почта Mail.ru Group или поисковое приложение «Яндекса».

Samsung и Huawei лидируют на российском рынке смартфонов. По данным IDC за III-й квартал 2019 года, на Samsung приходится 32% рынка, на Huawei и принадлежащий ему суббренд Honor — 7% и 25% соответственно. Долю Xiaomi оценили в 13%, Apple — в 11%.

Закон об обязательной предустановке отечественного ПО был принят в декабре 2019 года. Его реализуют в несколько этапов. Согласно проекту постановления, с 1 июля 2020 года требование станет обязательным для смартфонов и планшетов, с 1 июля 2021-го — для ноутбуков и компьютеров, с 1 июля 2022-го — для «умных» телевизоров.

С 1 июля 2020-го обязательными к предустановке станут российские браузеры, поиск, а также картографические приложения. Год спустя — антивирусы, клиенты электронной почты и соцсетей, мессенджеры, приложения для взаимодействия с электронной системой госуслуг и национальный платёжный сервис. 1 июля 2022-го к ним добавятся «отечественный «аудиовизуальный сервис» и программы для просмотра отечественных общедоступных телеканалов.

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Вести.Hi-tech



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