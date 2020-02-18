РЖД предоставит ветеранам ВОВ пожизненный бесплатный проезд

18.02.2020, 20:05, Новости дня

Все ветераны Великой Отечественной войны получат право бесплатного проезда в поездах по всей стране, решение принято в ОАО «Российские железные дороги», сообщил генеральный директор РЖД Олег Белозеров.

«В Российских железных дорогах, ФПК и подразделениях принято решение о бесплатной перевозке ветеранов с одним сопровождающим не только в течение этого года, это решение будет действовать всегда. То есть, в любой момент ветераны с сопровождающими смогут путешествовать по железной дороге абсолютно бесплатно», – сказал Белозеров в ходе первого заседания партийного Оргкомитета «Наша Победа».

Право на бесплатный проезд также получит один сопровождающий ветерана, говорится в сообщении на сайте «Единой России».

Ранее сообщалось, что на единовременную выплату к 75-летию Победы в соответствии с указом президента Владимира Путина смогут рассчитывать более 1 млн ветеранов и тружеников тыла.