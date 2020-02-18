Анкара отказалась от помощи НАТО в конфликте в Идлибе

18.02.2020, 19:58, Новости дня

Анкара не ведет речи о военном вмешательстве НАТО в конфликт в сирийском Идлибе, сообщил представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.

«Мы не говорим, чтобы пришла НАТО с военным вмешательством в конфликт в Идлибе, но атаки сирийского режима нужно остановить», – передает его слова РИА «Новости».

Он также заявил, что Турция не удовлетворена итогом переговоров с Россией по Идлибу.

«Не вышел тот результат переговоров, который бы нас удовлетворил. Мы не приняли карту (границ зоны деэскалации), которую предложила РФ. У нас нет таких целей, как нефть или захват территории. Мы хотим только защитить мирных жителей и добиться стабильности в регионе. Волны беженцев постепенно давят на Турцию… Для защиты жителей региона наши военные и бронетехника будут по-прежнему направляться в Идлиб», – сказал Калын.

Он заявил, что Анкара не хочет ухудшения отношений с Россией, однако «атаки режима нужно предотвратить».

Ранее в МИД РФ заявили, что в ходе российско-турецких консультаций по Сирии в Москве представители двух стран подтвердили приверженность имеющимся договоренностям по урегулированию в САР.

10 февраля сообщалось, что Анкара ждет от НАТО поддержки в связи с ситуацией в провинции Идлиб в Сирии. Позже источник в НАТО заявил, что альянс не станет оказывать военную поддержку Турции в случае начала ею военной операции в Идлибе.

Газета ВЗГЛЯД писала, зачем Турция втягивает НАТО в войну в Сирии.