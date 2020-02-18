В РПЦ предложили приравнять венчание к официальному браку

18.02.2020, 19:55, Новости дня

В пример привели браки, заключенные во время Великой Отечественной войны.

В Русской православной церкви (РПЦ) предложили признавать браки, заключенные в церкви, официальными. Это объяснили тем, что «теоретических юридических препятствий» в российском законодательстве к этому нет. Об этом написал заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) в своем Telegram-канале.

Священнослужитель сослался на статью Семейного кодекса, согласно которой браки, заключенные на оккупированных территориях во время Великой Отечественной войны через религиозные обряды, могут быть признаны законодательно до восстановления актов гражданского состояния. По мнению епископа, это говорит о том, что в мирное время также «нет теоретических юридических препятствий к тому, чтобы признать за венчанием силу законного с точки зрения государства брака».

«В пользу этого периодически раздаются голоса. Полагал, что за этим ничего не стоит, кроме ностальгии по синодальному (дореволюционному) периоду. Ан вот оказывается как», — отметил епископ. Вместе с тем он намекнул, что РПЦ вряд ли нужна лишняя «бюрократическая нагрузка».

16 февраля протоиерей Димитрий (Смирнов) назвал гражданских жен бесплатными проститутками. Он заявил, что гражданские жены — временная утеха для мужчин. По его мнению, российские женщины не понимают, что такое брак. «Ну что, трудно зарегистрироваться, что ли? Да нет, никакого труда», — возмутился представитель РПЦ.



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