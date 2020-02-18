Индексаций не будет: правительство выступило против повышения пенсий работающим россиянам

18.02.2020, 19:55, Новости дня

Чиновники подсчитали, что отмена моратория увеличит расходы Пенсионного фонда на сотни миллиардов.

Правительство Михаила Мишустина отказалось поддержать идею о компенсации пенсий работающим пенсионерам. На предложенный сенатором Василием Иконниковым законопроект об отмене моратория на индексацию правительственные чиновники дали отрицательное заключение.

В кабинете министров подчеркнули, что в случае отмены моратория, который в 2016 году ввели на индексацию пенсий работающим россиянам в 2016 году, увеличится нагрузка Пенсионного фонда. Так, в 2020 году расходы из-за этого могут вырасти на 368,5 млрд руб., в 2021-м — на 426,4 млрд руб., в 2022-м — на 524,6 млрд руб. Кроме того, правительство полностью отмело предложение автора законопроекта о компенсации за счет профицита бюджета.

Вопрос об индексации пенсий для работающих пожилых граждан периодически поднимается с 2016 года. В частности, в 2018 году. тогдашний министр труда Максим Топилин тоже объяснил невозможность отмены моратория отсутствием ресурсов у ПФР.

Следом за ним бывший премьер-министр Дмитрий Медведев поручил подчиненным проработать вопрос о возможной индексации, но эту инициативу тут же «зарубила» вице-премьер Татьяна Голикова. Она заявила, что правительство не готово сейчас пойти на такой шаг.



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