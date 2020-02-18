Мать брошенных в аэропорту детей решила засудить отца

18.02.2020, 19:55, Новости дня

Сейчас он находится под арестом.

Мать двух мальчиков, которых отец бросил в московском аэропорту Шереметьево и улетел, подала на него в суд с требованием ограничить в родительских правах.

«Заявление только подано, решения суда еще нет», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что речь идет именно о временном ограничении, а не о лишении родительских прав. Обычно такая мера действует шесть месяцев, после чего суд решает, исправился ли родитель, можно ли снимать ограничение.

Житель Хабаровского края бросил двух сыновей пяти и семи лет в аэропорту 26 января. При них нашли записку, в которой говорилось, что у родителя нет денег на их содержание. У мальчиков при себе были все документы, в том числе школьные дневники. В разговоре с сотрудниками аэропорта они рассказали, что ранее отец их уже оставлял. Сейчас Гаврилов находится под арестом.

Сначала детей пристроили к бабушке, однако позже временная опека закончилась, и их отправили жить к маме.



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