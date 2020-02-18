«П-езда»: пермяки предложили назвать новую транспортную карту «Пермской ездой»

18.02.2020, 19:55, Новости дня

Среди популярных вариантов названия было также «Обдираловка».

В Пермском крае объявили сбор идей и голосование за варианты названия новой транспортной карты наподобие «Тройки» или «Подорожника» в Москве и Санкт-Петербурге. Абсолютным лидером голосования к вечеру 17 февраля стало название «Пермская езда», которое пермяки в соцсетях уже сократили до «П-Езда» или «П-ездОК».

На момент написания новости за «Пермскую езду», предложенную Михаилом В., проголосовало более 100 человек. На втором месте — «Зеленая миля», на третьем — Apple, четвертом — «Клевер». Среди «новых идей» можно увидеть «Дорожный Пермячок», «Соленье» (связано с Солью Камской, Соликамском), «Транспортерка», «Медвежья тройка» и другие.

Транспортную карту не назовут «Пермской ездой», сообщили «Открытые медиа» со ссылкой на неназванного чиновника из администрации Перми. Он отметил, что пока голоса за идеи ни на что не влияют, а для второго тура отберут «названия, не допускающие двусмысленных трактовок и сокращений».

«Для второго тура будут отобраны названия, не допускающие двусмысленных трактовок и сокращений. Выбранное название будет использовано на официальном проездном документе города, поэтому необходимо подойти к его выбору со всей ответственностью», — отметил он.

Варианты названий принимают до 19 февраля. С 20 по 26 февраля пермяки выберут лучшее из них.