Экс-лидера «эсеров» в Москве отправили в ссылку

18.02.2020, 19:55, Новости дня

Столичное отделение «Справедливой России» возглавила Галина Хованская

Депутат Государственной думы, глава комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская стала главой регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Москве вместо Александра Романовича. Об этом сообщили в пресс-службе партии. По мнению экспертов, эти изменения пойдут на пользу, поскольку при Романовиче произошел ряд скандальных историй, которые, по мнению наблюдателей, бросают тень на партию.

Примечательно, что Романович, который является секретарем президиума Центрального совета партии, назначен полномочным представителем председателя партии в Севастополе. Инсайдеры оценили это не иначе как ссылку. Источник «Блокнота» пояснил, что к бывшему главе столичного отделения «эсеров» накопилось немало вопросов: «Его перевод в Севастополь – красноречивый. Такая вот ссылка, подальше от Москвы». Собеседник издания также подтвердил, что реальной причиной отставки Романовича стала его лояльность столичной мэрии.

Приход к руководству московским отделением «Справедливой России» Галины Хованской многими было воспринято позитивно. «Жители столицы, а также правозащитные общественные объединения, давно знают и уважают Галину Хованскую за ее честность, порядочность и профессионализм. Москвичам всегда импонировала та принципиальность с которой Хованская защищала жилищные и иные права граждан», — заявил «Блокноту» источник в партии «Справедливая Россия». По его словам, высокое доверие жителей подтверждается еще и тем, что Хованская неоднократно избиралась депутатом в Москве по одномандатному округу. «Очевидно, что все москвичи выиграли от того, что лидером московского отделения партии стал именно такой авторитетный политик», — сказал собеседник издания.

Напомним, ранее член московского регионального отделения «Справедливой России» Александр Тарнавский обвинил тогдашнего лидера столичных эсеров Александра Романовича в «сливе» выборов в Мосгордуму. По мнению Тарнавского, список кандидатов от справедливороссов по округам был фактически согласован с мэрией Москвы. Он утверждает, что произошла сделка: якобы Романович согласился включить в список заведомо слабых кандидатов, чтобы они не могли составить конкуренцию представителям «Единой России».

В беседе с «Блокнотом» Тарнавский рассказал, что в столице в 43 из 45 избирательных округах есть выдвиженцы от «Единой России». Два округа, считает собеседник издания, «отдали» кандидатам от «Справедливой России» – Илье Свиридову и Александру Романовичу, они не будут конкурировать с единороссами.

Стоит отметить, что Романович уже не первый раз оказывается в центре скандала. Так, в сентябре 2017 года по заявлению Бюро Совета регионального отделения «Справедливой России» во главе с Романовичем территориальный избирком Ленинского района аннулировал регистрацию фаворита предвыборной гонки за пост главы города Видное от «СР» Александра Баюклина, поскольку тот якобы допустил «действия, дискредитирующие партию». Сам кандидат, которого выдвинули «эсеры», назвал это предательством Романовича и обратился к лидеру «СР» Сергею Миронову с просьбой восстановить справедливость, а причиной снятия его кандидатуры назвал деньги.