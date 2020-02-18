«Яблоку» упасть негде: Дмитрий Гудков пытается попасть в новую Госдуму

18.02.2020, 19:54, Новости дня

Оппозиционный политик ищет партию, от которой сможет избраться в парламент

Экс-депутат Государственной думы, оппозиционер Дмитрий Гудков может принять участие в выборах депутатов нижней палаты парламента в 2021 году от партии «Яблоко». По данным СМИ, Гудков в настоящее время ведет переговоры об условиях с лидером «Яблока» Григорием Явлинским.

В частности, источники в партии подтверждают факт введения переговоров, уточняя, что «обговариваются детали». Сообщается, что в числе условий, выдвинутых Гудкову, поддержка позиции партии по ситуации в Крыму, по поправкам в Конституцию, а также меморандума «Яблока» в целом, включая защиту прав политических заключенных.

Дмитрий Гудков хочет снова стать депутатом Госдумы

По мнению директора Центра развития региональной политики (ЦРРП) Ильи Гращенкова, у Гудкова неплохие шансы пройти в крупном городе. «Он узнаваем, раскручен, а у его избирателей есть запрос на своего кандидата. Конечно, белоленточный протест немного спал, зато выросли многие избиратели из поколения Z, которые еще пару лет назад были школотой», — заявил эксперт «Блокноту». Поэтому, по его словам, в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, особенно для Гудкова – Новосибирск, он вполне может рассчитывать на победную кампанию в одномандатном округе: «Самое главное чтобы его зарегистрировали, а для этого нужно определиться с партией. Вполне допускаю, что он может баллотироваться от «Яблока» или «Справедливой России». А может быть, если к тому времени будет зарегистрирован экологический проект, то от него».

Политконсультант Ярослав Игнатовский в свою очередь заявил «Блокноту», что «Гудков после провала совместного с Собчак проекта ищет политическую крышу». «Яблоко» может выступить такой крышей, это самый логичный вариант, учитывая сотрудничество Гудкова и партии в 2016-2017 годах. Наверное, расчет делается на тот, что «яблочники» сумеют договориться с администрацией президента, и им дадут возможность участвовать в избирательной кампании, не будут их мочить. «Яблоко» может стать системной оппозиционной партией», — заявил эксперт. По его мнению, оценивать шансы Гудкова на победу в избирательной кампании пока «крайне рано».

Напомним, Дмитрий Гудков был избран депутатом Государственной думы VI созыва в декабре 2011 года. За годы работы в парламенте Гудков выступил инициатором свыше 40 законопроектов, из которых, правда, был принят только один.

После того как в 2013 году Дмитрий Гудков принял участие в «Марше против подлецов», бюро президиума центрального совета «Справедливой России» предложило ему покинуть либо партию, либо Координационный совет оппозиции. Однако Гудков категорически отказался покидать совет, после чего был исключен из партии. Вопрос об исключении Гудкова поставил лично глава эсеров Сергей Миронов.

В 2016 году Гудков вошел в общефедеральный список партии «Яблоко» перед выборами в Госдуму VII созыва. Однако «Яблоку» на тех думских выборах не удалось преодолеть пятипроцентный барьер и попасть в парламент. За партию свои голоса в 2016 году отдали чуть больше 1 миллионов россиян.