Нашедшей 1 млн рублей в туалете пассажирке самолета грозит срок

18.02.2020, 19:54, Новости дня

Деньги в уборной забыли пассажиры.

В Томске сотрудники транспортной полиции возбудили уголовное дело на пассажирку рейса Томск-Москва, которая обнаружила в бортовом туалете пакет с деньгами и забрала их себе.

Деньги — $10 тысяч и €5 тысяч (в рублевом эквиваленте 1 миллионов руб.) – в уборной забыли пассажиры, следовавшие в Германию транзитом через Москву. Подозреваемую быстро нашли. Она не стала отпираться и вернула деньги потерпевшим. Они летели из Томска в Германию.

«Они летели на свадьбу и оставили пакет в туалете», — пояснил замначальника томского линейного отдела МВД России Вячеслав Трефилов.