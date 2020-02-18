В России хотят запретить отключение услуг ЖКХ за долги

18.02.2020, 19:54, Новости дня

Депутаты считают, что вместе с должниками страдают и остальные жильцы дома.

В Госдуме разработали специальные поправки в Жилищный кодекс. Они запрещают управляющим компаниям отключать за долги по ЖКХ свет, тепло, воду и ставить заглушки на канализацию. Инициативу объясняют тем, что в таких случаях страдают не только должники, но и другие жильцы дома, в основном соседи.

После того, как ставят заглушку на канализацию должника, все переливается в другие квартиры, что приводит к жуткой антисанитарии, объяснил автор законопроекта депутат Алексей Куринный.

А глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская вынуждена была признаться, что запрет на отключение за долги коммунальных услуг хоть и прописан в постановлении кабмина, но в нем нет четкого определения. Поправки призваны устранить эти недоработки.

Кроме того, депутаты считают, что есть другие способы «наказания»: штрафы, пени и привлечение к общественным работам.

В свою очередь в Минстрое не видят необходимости в поправках, объясняя это тем, что механизм давным-давно отлажен, а граждане обязаны своевременно оплачивать услуги ЖКХ. Более того, в министерстве даже намекнули на возможность введения системы оплаты, которая действует у операторов сотовой связи (связь доступна при наличии денег на балансе и не доступна, если на счету ноль).

Ранее депутаты предлагали управляющим компаниям начислять россиянам проценты за рекламу, размещенную на квитанциях, а также снизить плату тем, кто оплачивает коммуналку по электронной квитанции.



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