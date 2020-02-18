Влюбленные россияне поцеловались и тут же нарвались на драку

18.02.2020, 19:52, Новости дня

Чем закончилась драка, неизвестно.

В воскресенье, 16 февраля, на оживленном перекрестке в Петрозаводске произошла драка пешеходов. Инцидент попал в объектив видеорегистратора проезжающей мимо машины.

На кадрах видно, как на тротуаре стояла влюбленная пара, они целовались и обнимались, а затем пошли вверх по улице. В это время им на встречу шли двое неизвестных, которые напали на молодого человека. Девушка попыталась вмешаться в драку, но быстро оказалась на земле.

Чем закончилась драка, точно неизвестно. За рулем автомобиля, в котором был установлен видеорегистратор, находилась гражданкаи она побоялась вмешаться в конфликт.

Ранее в Перми злоумышленники в масках напали на школьников.



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