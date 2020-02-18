Молодая россиянка родила дочь и выбросила ее в окно

18.02.2020, 19:51, Новости дня

Жизнь маленькой девочки удалось сохранить благодаря чуткости соседки.

Как сообщает «Блокнот Ставрополь», в Буденновске следком возбудил уголовное дело по покушению на убийство ребенка — молодая мать пыталась избавиться от новорожденного жестоким способом. Она выбросила дочку из окна.

Из материалов следствия стало известно, что 15 февраля подозреваемая родила девочку у себя дома без помощи врачей и решила избавиться от малышки.

Роженица укутала младенца в полотенце, после чего выбросила из окна. К счастью, с первого этажа. Младенца на улице обнаружила соседка и экстренно вызвала скорую помощь. Жизнь маленькой девочки удалось сохранить благодаря чуткости женщины и профессионализму врачей.

Сейчас девочка находится в больнице. Дальнейшую судьбу новорожденного ребенка будут определять органы опеки. Касательно молодой матери проводятся следственные проверки для выяснения всех деталей уголовного дела.

Ранее в Москве спасли ребенка, которого прабабушка обещала выбросить в окно.