Жертвы кущевских бандитов попросили защиты у генпрокурора

18.02.2020, 19:51, Новости дня

Они пожаловались на постоянные угрозы.

Бывшую жену осужденного на 20 лет колонии члена кущевской банды Цапков Вячеслава Цеповяза — Наталью Стришнюю — в начале февраля отпустили под домашний арест, несмотря на обвинение в вымогательстве 70 миллионов рублей у коммерсанта Александра Исюка. Это не могло не вызвать недоумение у жертв кущевских бандитов, которые попросили защиты у нового генерального прокурора Игоря Краснова. В распоряжении «Блокнота» оказался текст обращения.

Обращение к генпрокурору

Уставшие от безразличия со стороны правоохранительных органов, угроз и постоянного страха за своих близких предприниматели Александр Исюк и Александр Глазырин решили обратиться к высокопоставленному силовику. В частности они попросили Краснова провести служебную проверку в отношении должностных лиц и взять расследование под свой личный контроль.

Лишившиеся многомиллионных активов бизнесмены пожаловались на то, что фигуранты дела уже много лет мешают расследованию благодаря своим связям с силовиками и судьями. Так, дело Исюка связано со взятым им в 2010 году кредитом на 70 миллионов рублей в подконтрольном членам ОПГ банке. Бандиты заставили бизнесмена влезть в кабалу, а наличные просто забрали.

После возбуждения в июне 2019 года дела против Стришней от Исюка стали требовать отказаться от показаний на Фёдора Стрельцова (бухгалтера банды, который сейчас находится в международном розыске), непосредственно Цеповяза и его бывшую супругу.

«Несмотря на зафиксированные телефонные разговоры и детализацию звонков, следствие почему-то не видит события преступления», — подчеркнули кущевские предприниматели.

Речь идёт об угрозах, которые получали Исюк и его жена:

«Если вы не позакрываете рты, Федя, Слава и Наташа, тебя убьют. Ты понимаешь? Всем твоим помощникам будет ****! Прокуратура на нашей стороне. Если ты и твоя жена не откажетесь от показаний на Наталью, Федю и Славу, мы найдем твою дочь, но будет уже поздно. Тебе, ****, голову надо разбить, чтобы ты понимал?», — говорилось в записи.

Из-за таких сообщений предприниматель уже десять лет вздрагивает от каждого телефонного звонка и боится выйти на улицу, а двери и окна приходится попросту наглухо запирать.

«Лишенные права на защиту предприниматели опасаются самого худшего — повторения кущевской трагедии», — говорится в обращении бизнесменов.

У очевидцев массового убийства в доме фермера Аметова спустя уже почти 10 лет возникает целый ряд вопросов: почему Стришняя и ее брат Иван отпущены под домашний арест, а их уголовное дело возвращено прокурору? Почему следствие не заводит уголовные дела об угрозах в адрес потерпевших и свидетелей? Не объясняется ли вся эта цапковская безнаказанность высоким покровительством?

Авторы обращения к генпрокурору пожаловались, что участники банды остаются на свободе и могут вновь начать творить беззаконие. По мнению очевидцев страшных событий, у фигурантов дела могут быть влиятельные покровители, которые через коррупционные связи способны «развалить» дело.

Исюк и Глазырин допустили, что один из адвокатов Стришних пытался передать следователю 12 миллионов рублей за прекращение уголовного преследования. Кроме того, они усомнились в правдивости попытки суицида женой Цеповяза. По их утверждению, это была инсценировка, направленная на то, чтобы дать обвиняемой возможность не являться в суд. В результате благодаря этому Стришней изменили меру пресечения, а дело вернули в прокуратуру.

Также жертвы кущевских бандитов предположили, что семья Цапков стала владеть крупными предприятиями — ООО «Артекс-Агро» и ООО «Юг-Агротехника» — за счет выручки от бандитизма и вымогательства. Кроме того, Исюк и Глазырин напомнили про убийство главы администрации Кущевского района Бориса Москвича, которое так и не раскрыли следователи. По их мнению, в этом могли быть замешаны «остающиеся в тени следствия и тихо сопящие под одеялом» предприниматели.

В тексте письма также говорится, что Цапок мог вкладывать доходы от преступной деятельности в семейные предприятия. Благодаря этой схеме, предположительно, обогащались родственники главаря банды. В частности, сам Цеповяз, вложившийся в ООО ОПХ «Слава Кубани», которым сейчас управляет его бывшая жена.

По словам жертв кущевской трагедии, дела против Стришней, ее брата Ивана, а также жены «казначея» банды Светланы Стрельцовой активно пытаются развалить. Так, фигурантов уже отпустили из СИЗО под домашний арест, из-за чего жители Кущевской пришли в ужас. Местные предприниматели уже пожаловались на угрозы физической расправы, но полицейские и следователи никак не реагируют на обращения и не торопятся предоставлять защиту.

«Получается, потерпевшие сами себе вынесли смертный приговор, когда обратились в правоохранительные органы? Неужели система продолжает проваливаться? Есть ли предел этому провалу? Или это беспредел?», — задались вопросом авторы обращения. Они упрекнули следствие в том, что оно закрыло глаза на вымогательство Стрельцовой миллионов у местного предпринимателя, а также в том, что Стришним вместо правосудия всего лишь ограничили определенные действия, вернув при этом дело в прокуратуру.

Глазырин и Исюк напомнили слова президента Владимира Путина о Кущевской трагедии: «А где прокуратура, ФСБ, ФСКН, суды?.. Я считаю, что это провал всей системы правоохранения!». Ответа на этот вопрос, по всей видимости, до сих пор нет.