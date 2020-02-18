Прижать госслужащих: министрам хотят запретить хранение денег за рубежом

18.02.2020, 19:51, Новости дня

Такое правило могут добавить в Конституцию.

От рабочей группы, которая занимается поправками в Конституцию, поступила идея, которое касается счетов министров в зарубежных банках. Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил о предложении внести в Основной закон страны запрет на наличие у высокопоставленных чиновников счетов в иностранных банках.

Под запрет, согласно предложенной поправке, могут попасть премьер-министр страны, заместители главы правительства и федеральные министры.

В России в последние годы ведется активная борьба с зарубежными счетами госслужащих. Так, год назад президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет Генпрокуратуре проверять все зарубежные вклады и активы российских чиновников. Тогда отмечалось, что несмотря на запрет, «смельчаки», которые держат свои деньги в иностранных банках, всё равно находятся.

Помимо этого, Швейцария договорилась с Федеральной налоговой службой, которую в тот период возглавлял нынешний премьер-министр Михаил Мишустин, о предоставлении всех данных о счетах россиян.