Турция прокомментировала сообщения об уничтожении корабля в порту Триполи

18.02.2020, 19:51, Новости дня

Анкара не подтверждает информацию о том, что ее корабль был потоплен при ракетной атаке в ливийском порту Триполи, сообщил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

«Был преследующий огонь, однако попадания не было. Был открыт многократный ответный огонь. Могу сказать, что после этого ситуация успокоилась», – сказал Калын, комментируя сообщения об обстреле турецкого корабля в порту Триполи, передает РИА «Новости».

Ранее Ливийская национальная армия заявила об уничтожении в порту Триполи турецкого судна с оружием и боеприпасами.

ЛНА объяснила удар по порту Триполи нарушением режима прекращения огня со стороны террористических группировок. 



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