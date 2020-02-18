Мнение: Цифры и факты

18.02.2020, 19:50, Разное

Четверо из пяти россиян (почти 80%) уверены, что Россию и Запад должны связывать узы партнерства и дружбы. Как соперника Запад рассматривают лишь 16% опрошенных. Врага в ЕС и США видят лишь 3% респондентов «Левада-центра»

В целом данные опроса — это оценка эффективности путинской пропаганды. Вброшенные миллиарды в создание помоечных передач и ток-шоу, на которых прямо в мозг вливают тонны помета, оказались потраченными впустую. Собственно, за что нынешняя власть ни берется, все уходит в никуда, в болото — что газовые трубы, что пропагандистские передачи, что космодромы. Если нужно что-то надёжно похоронить — зовите нынешних. Они справятся.