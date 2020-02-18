«Учитель года» обматерил школьника и нарвался на штраф

18.02.2020, 19:49, Новости дня

Конфликт произошел из-за спора с депутатом на уроке, посвященном Дню Конституции.

Учителя средней школы №1 в городе Шахты Ростовской области, обматерившего ученика, оштрафовали. Конфликт произошел из-за спора с депутатом на уроке, посвященном Дню Конституции, правам человека и свободе слова. Об этом сообщила «Новая газета» со ссылкой на юриста «Правозащиты Открытки» Николая Шатунова.

По его словам, мировой судья судебного участка №4 признал Алексея Желтова виновным по статье 5.61 КоАП («Оскорбление»). Педагогу назначили штраф в размере 10 тысяч рублей.

О конфликте учителя с учеником стало известно 14 декабря 2019 года. Он произошел после открытого урока, на который была приглашена региональный депутат от «Единой России» Екатерина Стенякина. Одиннадцатиклассник по имени Даниил вступил с ней в дискуссию, после чего на следующем уроке классный руководитель подростка Желтов обругал его матом. В частности, он назвал молодого человека «клиническим идиотом» и заявил, что его надо «ставить на учет». Кроме того, Желтов поставил Даниилу условие: уходит или он сам, или его воспитанник. Слова педагога записали на диктофон.

Позже учитель публично извинился перед подростком, но от классного руководства его все равно отстранили и начали проверку, заявила директор школы. Полицейские отказались заводить на педагога уголовное дело. Городская прокуратура составила на Желтова административное дело об оскорблении. В 2018 году он получил звание «Учитель года».