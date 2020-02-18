«Учитель года» обматерил школьника и нарвался на штраф

18.02.2020, 19:49, Новости дня

Конфликт произошел из-за спора с депутатом на уроке, посвященном Дню Конституции.

Учителя средней школы №1 в городе Шахты Ростовской области, обматерившего ученика, оштрафовали. Конфликт произошел из-за спора с депутатом на уроке, посвященном Дню Конституции, правам человека и свободе слова. Об этом сообщила «Новая газета» со ссылкой на юриста «Правозащиты Открытки» Николая Шатунова.

По его словам, мировой судья судебного участка №4 признал Алексея Желтова виновным по статье 5.61 КоАП («Оскорбление»). Педагогу назначили штраф в размере 10 тысяч рублей.

О конфликте учителя с учеником стало известно 14 декабря 2019 года. Он произошел после открытого урока, на который была приглашена региональный депутат от «Единой России» Екатерина Стенякина. Одиннадцатиклассник по имени Даниил вступил с ней в дискуссию, после чего на следующем уроке классный руководитель подростка Желтов обругал его матом. В частности, он назвал молодого человека «клиническим идиотом» и заявил, что его надо «ставить на учет». Кроме того, Желтов поставил Даниилу условие: уходит или он сам, или его воспитанник. Слова педагога записали на диктофон.

Позже учитель публично извинился перед подростком, но от классного руководства его все равно отстранили и начали проверку, заявила директор школы. Полицейские отказались заводить на педагога уголовное дело. Городская прокуратура составила на Желтова административное дело об оскорблении. В 2018 году он получил звание «Учитель года».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.02 / Оззи Осборн креативно представит новый альбом

28.01 / Разбирательство по импичменту: защита завершает изложение аргументов

19.12 / Рада приняла закон о временных следственных комиссиях с предложениями президента

12.02 / В России заказали поезд для «духовного возрождения» страны за 800 тысяч рублей

29.01 / Новый коронавирус оказался опаснее, чем считалось раньше

09.12 / Бывшие кандидаты от БПП стали спонсорами партии Медведчука – СМИ

06.02 / На российские аптеки начались облавы после заявления Путина

06.02 / Замглавы Ступина подозревают в получении взятки

24.01 / Милованов опубликовал в Facebook фото с Королевской. Комментаторы интересуются, когда министр встретится с Януковичем

27.01 / «Молотов, Риббентроп, просыпайтесь! Путин сошел с ума!» Зигмунт Дженчеловский к годовщине освобождения Освенцима

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика