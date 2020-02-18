«Мосгоркошгроб»: в Москве организовали продажу гробов для котиков

18.02.2020, 19:49, Новости дня

Поставщики ритуальных товаров для животных заверяют, что все сделано из биоразлагаемых материалов.

Гробики для котиков – такой необычный, но, похоже, востребованный в перспективе товар предлагает интернет-магазин в Москве. Фирма, торгующая «ритуальными» принадлежностями для усатых питомцев, называется соответствующе — «Мосгоркошгроб».

Поставщики расхваливают свой товар, отмечая, что гробы делают из биоразлагаемой фанеры высочайшего сорта, да еще и маслом сверху покрывают.

Правда, ассортимент пока невелик, зато со «смысловой» эмблемой в виде летающего кота (видимо, в рай).

Реакция пользователей, увидевших страничку в соцсетях «Мосгоркошгроб», неоднозначная. Люди в основном шутят и получают не менее остроумные ответы: «Гвоздики идут в комплекте?» — «Хотите гвоздики, хотите силовые магниты – на усмотрение покупателей», «А как туда кошку класть?» — «Моя сама запрыгнула».

Но не все оценили предприимчивую жилку «Мосгоркошгроба» одинаково. Некоторые посчитали траты на гробы зверей ненужными, когда любая коробка из-под обуви пригодится.

В столице действуют ветеринарные правила, по которым тела домашних питомцев необходимо кремировать, а в противном случае хозяина ждет штраф. Жителям Москвы даже предлагают такую услугу, исходя из расчета по 37 рублей за кг веса, отмечает «Ридус».

Но есть и частная услуга, которая обойдется владельцу до 11 тысяч рублей. Такой способ подойдет, если кот с умеренным весом, а не как, к примеру, у жительницы США, которая взяла из приюта 15-килограммового кота.