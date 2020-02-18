Звезду «Битвы экстрасенсов» обманули 9 млн рублей

18.02.2020, 19:49, Новости дня

Женщина заявила, что у неё выманили деньги.

Участница шоу «Битва экстрасенсов» Анна Богата пожаловалась в полицию на мошенничество, сообщило Агентство городских новостей «Москва». Женщина заявила, что у неё выманили $135 000 (около 9 миллионов рублей).

Богата рассказала, что в 2014 году заключила с 37-летним мужчиной договор на покупку 1/4 дома и 1/4 земельного участка в деревне Румянцево в Новой Москве. Женщина отдала задаток в размере $50 000 и договорилась, что ежемесячно будет платить ещё по $5000.

Участница «Битвы экстрасенсов» исполняла условия договора 17 месяцев, пока не поняла, что её обманули: не достроив таунхаус, продавец перестал выходить на связь и, соответственно, не стал возвращать деньги.

В МВД по заявлению Богаты проводят проверку, по результатам которой полиция решит, возбуждать ли уголовное дело.

В октябре 2019 года стало известно, что телефонный мошенник выманил у шеф-редактора «Битвы экстрасенсов» Дарьи Войницкой 500 000 рублей. Неизвестный представился сотрудником банка и попросил женщину раскидать деньги по счетам, которые он продиктовал.