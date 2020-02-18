Путин уволил Суркова

18.02.2020, 19:48, Новости дня

Президент подписал указ об отставке главного куратора Украины и Донбасса.

Помощник президента РФ Владислав Сурков уволен с занимаемой должности. Указ об этом подписал Владимир Путин.

О том, что Сурков больше не планирует работать в Кремле, ранее сообщил близкий к нему политолог, глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Он объяснил решение чиновника «сменой курса на украинском направлении».

В администрации президента Владислав Сурков занимал различные должности с 1999 года. До 2008 года он был заместителем руководителя администрации президента. Затем пошел на повышение и занял пост первого заместителя руководителя администрации президента.

В 2011-2013 годах работал в правительстве, являясь заместителем премьер-министра. В 2013 году Сурков стал помощником президента по вопросам социально-экономического сотрудничества с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. Позднее он также стал заниматься вопросами, связанными с Донецкой и Луганской народной республикой.

Суркова называли «кукловодом» политической жизни России. Ему приписывали ответственность за формирование Госдумы, подтасовки на выборах, за жесткое ограничение свободы словы в стране. Также Суркова считается одним из создателей партии «Единая Россия».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.12 / Венгрия потеряла из-за санкций против РФ миллиарды долларов

16.12 / Путин продлил заморозку накопительной пенсии до конца 2022 года

23.01 / Политика: Стабильность в РФ мешает Западу и оппозиции

06.02 / Под Радой и Офисом президента Украины требуют поэтапного открытия рынка земли

18.01 / «Аэрофлот» заставил бортпроводников убирать салон после рейсов

03.02 / Андерсон разъехалась с Питерсом через 12 дней после свадьбы

16.01 / Лавров обвинил США в попытках тормозить деятельность ВТО

20.01 / Исследователи: Процесс старения можно замедлить

07.01 / Патруль ОБСЕ обнаружил на оккупированной территории Луганской области 22 установки «Град»

17.01 / МИД Германии извинился за «соблазнительную» шутку в Twitter

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика