Путин уволил Суркова

18.02.2020, 19:48, Новости дня

Президент подписал указ об отставке главного куратора Украины и Донбасса.

Помощник президента РФ Владислав Сурков уволен с занимаемой должности. Указ об этом подписал Владимир Путин.

О том, что Сурков больше не планирует работать в Кремле, ранее сообщил близкий к нему политолог, глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Он объяснил решение чиновника «сменой курса на украинском направлении».

В администрации президента Владислав Сурков занимал различные должности с 1999 года. До 2008 года он был заместителем руководителя администрации президента. Затем пошел на повышение и занял пост первого заместителя руководителя администрации президента.

В 2011-2013 годах работал в правительстве, являясь заместителем премьер-министра. В 2013 году Сурков стал помощником президента по вопросам социально-экономического сотрудничества с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. Позднее он также стал заниматься вопросами, связанными с Донецкой и Луганской народной республикой.

Суркова называли «кукловодом» политической жизни России. Ему приписывали ответственность за формирование Госдумы, подтасовки на выборах, за жесткое ограничение свободы словы в стране. Также Суркова считается одним из создателей партии «Единая Россия».