Газпром и Монголия обсудили создание рабочей группы по вопросу поставок газа в Китай

18.02.2020, 19:44, Новости дня

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и посол Монголии в РФ Дуламсурэнгийн Даваа в ходе рабочей встречи обсудили вопросы, связанные с поставками газа в Китай через территорию Монголии, сообщили в компании.

«Стороны обсудили вопросы, связанные с возможной реализацией проекта трубопроводных поставок газа из РФ в Китай через территорию Монголии. В частности, речь шла о создании совместной рабочей группы для проработки проекта», – говорится в сообщении на сайте Газпрома.

Напомним, в декабре президент РФ Владимир Путин поручил изучить возможность строительства газопровода через Монголию в Китай с участием представителей трех стран.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом проекте.



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