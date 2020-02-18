Совладелец АТБ, миллиардер Буткевич: Когда Тимошенко расходилась с Пинчуком, я сказал ей: «Завтра вы решите пойти в политику»

18.02.2020, 19:42, Новости дня

Совладелец «АТБ-Маркет», украинский бизнесмен Геннадий Буткевич заявил, что предчувствовал уход в политику нынешнего главы партии «Батьківщина» Юлии Тимошенко. Об этом он сказал в интервью основателю издания «ГОРДОН» журналисту Дмитрию Гордону.

По словам бизнесмена, он сам говорил об этом Тимошенко, когда она прекращала работу с бизнесменом Виктором Пинчуком.

«У меня с ней был разговор, когда они с Пинчуком расходились. Я сказал: «Юлия Владимировна, вот вы разошлись сегодня с Пинчуком. Завтра вы решите пойти в политику…» Об этом еще никто не думал, а я чувствовал. И попросил бонус. И этот бонус мы запустили в бизнес», – рассказал он.

Буткевич подтвердил, что Тимошенко работала вместе с Пинчуком, когда он в 1990-е годы возглавлял службу безопасности компании «Единые энергетические системы Украины» (ЕЭСУ).

Совладелец АТБ, миллиардер Буткевич: Из милиции я ушел, потому что поступило предложение от Тимошенко и Пинчука, от которого невозможно отказаться. Читайте полный текст интервью

Тимошенко до 1997 года возглавляла ЕЭСУ – компанию, которая продавала газ.

Собственник металлургической компании «Интерпайп» Виктор Пинчук с состоянием в $2,31 млрд занял второе место в рейтинге самых богатых украинцев по версии журнала НВ.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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