Мединский посоветовал не уделять слишком много внимания «Евровидению»

18.02.2020, 19:37, Новости дня

Зарубежным конкурсам, в том числе «Евровидению», не стоит уделять слишком большое внимание, сообщил помощник президента России, экс-министр культуры Владимир Мединский.

«Не уделяйте слишком много внимания всем этим зарубежным конкурсам», – сказал Мединский, в ответ на вопрос РИА «Новости» о том, кто, по его мнению, достоин поехать на «Евровидение-2020».

Напомним, 65-й песенный конкурс «Евровидение – 2020» пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме.

Ранее композитор и продюсер Игорь Крутой назвал вероятного представителя РФ на «Евровидении». По его мнению, это может быть Александр Панайотов.