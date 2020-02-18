«Котов убивали»: планировавшие теракт в Керчи подростки тренировались на животных

18.02.2020, 19:31, Новости дня

Планировавшие теракт в керченской школе подростки самостоятельно изготовили бомбы с поражающими элементами и тренировались, убивая животных на окраине города. Об этом они рассказали во время следственных экспериментов.

"Котов убивали. Одного подожгли растворителем, другого об стенку кинули, третьему по голове дали. Стреляли с небольшого расстояния", — поведал один из подозреваемых.

Целью последователей 18-летнего Владислава Рослякова, который в октябре 2018 года убил 21 человека и ранил еще 67 в Керченском политехническом колледже, должна была стать школа №15 Керчи.

"Тренировались на заброшке, за железной дорогой", — пояснил второй подозреваемый.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту подготовки террористического акта. С подростками работают следователи, выясняя, где и каким образом они приобрели компоненты взрывных устройств, найденные в их квартирах.