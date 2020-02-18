Джанелли Имбула может усилить «Локомотив»

18.02.2020, 19:30, Новости дня

Французский полузащитник Жанелли Имбула может стать игроком "Локомотива". Железнодорожники готовы выкупить 27-летнего футболиста у "Сток Сити".

Как сообщает "Соккер.ру", Имбула уже побывал в Москве, ознакомился с инфраструктурой московского клуба и встретился с руководством. В настоящее время француз находится в аренде у итальянского "Лечче". В текущем чемпионате Италии он сыграл три встречи.

Имбула – воспитанник "Пари Сен-Жермен". Футболист выступал за "Генгам", "Марсель", "Порту", "Сток Сити", "Тулузу" и "Райо Вальекано". Жанелли был игроком молодежной сборной Франции, а затем провел несколько встреч за сборную Демократической Республики Конго.