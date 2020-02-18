Путин освободил Суркова от должности помощника президента

18.02.2020, 19:30, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин освободил от должности своего помощника Владислава Суркова. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля. В документе отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее появилась информация о том, что Владислав Сурков ушел в отставку. Причиной этого стали якобы изменения политики на украинском направлении. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что указ об отставке политика еще не подписан. При этом в Кремле подчеркнули, что никаких изменений курса РФ на украинском направлении не существует. При этом Песков рассказал, что заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак будет теперь заниматься украинским направлением.



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