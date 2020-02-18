Студент МАИ осужден за нападение на росгвардейца

18.02.2020, 19:30, Новости дня

Мещанский районный суд Москвы приговорил студента МАИ Андрея Баршая к трем годам лишения заключения условно за применение насилия в отношении сотрудника Росгвардии во время несанкционированной акции протеста 27 июля.

«Суд приговорил Баршая к трем годам колонии условно», – передает ТАСС решение судьи Татьяны Изотовой.

Он был признан виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Прокурор просил суд приговорить его к 3,5 года лишения свободы.

Баршай освобожден в зале суда.

Басманный суд Москвы арестовал Баршая 16 октября. Сообщалось, что он жил на повышенную стипендию, учился в МАИ на отлично.