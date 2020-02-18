Армия Хафтара объяснила удар по порту в Триполи

18.02.2020, 19:30, Новости дня

Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара заявила, что удары по складу оружия в порту Триполи были нанесены в ответ на то, что террористические группировки нарушили режим прекращения огня.

«Подразделения вооруженных сил соблюдают прекращение огня согласно поступившим им военным приказам, однако ввиду постоянных нарушений и огня со стороны террористических группировок, которые вышли из-под контроля (правительства Фаиза) Сарраджа, вооруженные силы отдали приказ нанести военные удары по складу оружия и боеприпасов в порту Триполи», – передает РИА «Новости» заявление ЛНА.

Ранее Ливийская национальная армия заявила об уничтожении в порту Триполи турецкого судна с оружием и боеприпасами.



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