Армия Хафтара объяснила удар по порту в Триполи

18.02.2020, 19:30, Новости дня

Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара заявила, что удары по складу оружия в порту Триполи были нанесены в ответ на то, что террористические группировки нарушили режим прекращения огня.

«Подразделения вооруженных сил соблюдают прекращение огня согласно поступившим им военным приказам, однако ввиду постоянных нарушений и огня со стороны террористических группировок, которые вышли из-под контроля (правительства Фаиза) Сарраджа, вооруженные силы отдали приказ нанести военные удары по складу оружия и боеприпасов в порту Триполи», – передает РИА «Новости» заявление ЛНА.

Ранее Ливийская национальная армия заявила об уничтожении в порту Триполи турецкого судна с оружием и боеприпасами.