Суд дал условный срок студенту МАИ толкнувшего росвардейца

18.02.2020, 19:30, Новости дня

Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам лишения свободы условно 21-летнего студента Московского авиационного института (МАИ) Андрея Баршая за применение не опасного для здоровья насилия к сотруднику Росгвардии на акции протеста в столице 27 июля 2019 года.

Как передает "Интерфакс", такой вердикт огласила судья Татьяна Изотова.

Государственное обвинение просило ее назначить студенту МАИ наказание в виде трех с половиной лет колонии общего режима.

Сам Баршай, не отрицающий физического контакта с росгвардейцем, но не признавший, что сделал это умышленно и его адвокаты просили суд не лишать его свободы.

Потерпевший Александр Козлов, перед которым студент извинился, в свою очередь, сообщил, что претензий к Баршаю не имеет и просит назначить ему условный срок.

В материалах уголовного дела говорится, что Баршай 27 июля на улице Рождественка толкнул с разбега в спину Козлова, "реализуя внезапно возникший преступный умысел", в результате чего причинил росгвардейцу физическую боль.



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