18.02.2020, 19:30, Разное

Фотошпионы полностью рассекретили внешность нового Volkswagen Golf R. Автомобиль данной модификации был зафиксирован в ходе тестирования без защитного камуфляжа.

VW Golf восьмой генерации еще не появился на отечественном рынке, хотя информация о будущих версиях модели уже прозвучала от представителей немецкой компании. Существование версии GTI рассматривалось как свершившийся факт, а в настоящий момент есть подтверждение и о исполнении Golf R. Анализируя снимки, опытные эксперты убеждены, что проверку проходит именно данная модель. «Говорящими» деталями для них служат сдвоенные патрубки выхлопной системы, представленные с двух сторон, и мощные тормоза за колесами. Летящий из-под колес задней оси снег позволил специалистам определить полноприводную версию модели. Информации по техническим характеристикам пока нет. Есть предположение о мощности в 329 или же более 400 л.с.

Дебют Volkswagen Golf R должен состояться летом 2020 года в Гудвуде, где планируется проведение фестиваля скорости. Однако пока это только версия.