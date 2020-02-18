Вирусолог оценил вероятность заражения коронавирусом через деньги

18.02.2020, 19:26, Новости дня

Вероятность сохранения китайского коронавируса на банкнотах очень мала, но уничтожая деньги, власти КНР принимают все меры предосторожности, чтобы остановить его распространение, сообщил газете ВЗГЛЯД вирусолог Виктор Зуев.

Власти Китая намерены уничтожить часть денег, собранных в районах наибольшего распространения новой коронавирусной инфекции. Сообщается, что остальные банкноты дезинфицируют: обрабатывают ультрафиолетом и помещают на карантин до двух недель.

«Теоретически вирус, конечно, может передаваться через деньги. Если чихнуть на 100-рублевую банкноту и протянуть ее человеку, то и гриппом заразить можно. В Китае ведется очень сильная борьба с коронавирусом, они выступают образцом по организованности. Поэтому все эти мероприятия, которые они проводят, будут иметь положительный конечный результат», – говорит Зуев.

Тем не менее вирусолог подчеркивает, что вероятность сохранения китайского коронавируса на юанях очень мала, но перестраховаться в данном вопросе никогда не будет лишним. Также он отмечает, что на российских банкнотах вируса точно нет, поэтому гражданам не стоит переживать.  

Ранее иммунолог-аллерголог Надежда Логина в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказала, как не заразиться вирусом через деньги.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.12 / Зеленский попал на обложку Time

28.12 / В столице Сомали взорвался заминированный автомобиль. Погибли по меньшей мере 60 человек

09.01 / Новый ГОСТ на жевательный табак вступил в силу в России

16.02 / В РФ появился новый долларовый миллиардер

11.12 / Топ-менеджер фонда дочери Путина стала стала омбудсменом по защите высокотехнологичных компаний

22.01 / Президент Швейцарии пообещала приехать в Киев по приглашению Зеленского

04.12 / США не дали визы делегации Федерального казначейства для участия в форуме

31.01 / В Швеции зафиксирован первый случай заражения новым типом коронавируса

13.12 / Участника свадебного кортежа заподозрили в стрельбе в Петербурге

21.12 / Глава Якутии отреагировал на данные об избиении депутатом подчиненного

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика