Дмитрий Шепелев заявил об уходе с Первого канала

18.02.2020, 19:26, Новости дня

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал, что больше не работает на Первом канале. В пресс-службе канала подтвердили эту информацию.

«Сегодня мы приняли решение, что наши пути расходятся. Я больше не работаю на Первом. Это непростой выбор, сделанный по обоюдному согласию. Ему не предшествовали ни конфликты, ни взаимные претензии», – написал Шепелев в своем Instagram.

Причину ухода с канала телеведущий не назвал.

В пресс-службе Первого канала подтвердили слова Шепелева, передает РИА «Новости».

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Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) 18 Фев 2020 в 6:52 PST

Шепелев с 17 июля 2018 года вел рубрику «Шлем правды» в шоу «Видели видео?». Он также был ведущим ток-шоу «На самом деле».

В ноябре Шепелев впервые опубликовал фото со своей новой возлюбленной Екатериной Тулуповой.



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