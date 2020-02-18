Фигурант «московского дела» Андрей Баршай получил условный срок и освобожден в зале суда

18.02.2020, 19:24, Новости дня

Мещанский суд Москвы приговорил к 3 годам лишения свободы условно фигуранта «московского дела» Андрея Баршая, обвиняемого в применении насилия к сотруднику Росгвардии на акции 27 июля. Об этом сообщает «Медиазона».

Суд учел тот факт, что подсудимый не привлекался к уголовной ответственности раньше, а также признал смягчающими обстоятельствами характеристики Баршая и принесенные им извинения.

Прокуратура запрашивала для Баршая 3,5 года тюрьмы за применение насилия в отношении представителя власти.

Баршай был арестован в октябре 2019 года. По мнению следствия, во время акции 27 июля он умышленно толкнул сотрудника Росгвардии в спину.

Ранее сегодня российские ученые написали открытое письмо в поддержку студента. Представители научного сообщества выразили свое возмущение развитием «московского дела», отметив, что Баршай — единственный фигурант, которого держат в СИЗО дольше трех месяцев. Ученые подчеркнули, что в ходе акции 27 июля он хотел помочь другому участнику дела — Владимиру Емельянову, которого бил сотрудник Росгвардии.

«Порыв остановить опасное для чьего-то здоровья насилие мы считаем нормальной реакцией. Это говорит об Андрее не как об опасном преступнике, а как о человеке, который не приемлет насилие», — отмечают авторы письма.

Ученые также выразили надежду на то, что Баршай свяжет свою профессиональную деятельность с наукой.

«Мы, российские ученые, считаем, что такие молодые люди необходимы стране, их нужно учить и беречь, а не запугивать и сажать», — говорится в публичном заявлении.

Письмо подписали более 140 человек, среди которых — академики РАН Владимир Плунгян и Светлана Толстая, профессор РАН Светлана Бурлак, доктор биологических наук Михаил Гельфанд и другие.



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