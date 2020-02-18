Путин освободил Владислава Суркова от должности своего помощника

18.02.2020, 19:24, Новости дня

Владислав Сурков освобожден от должности помощника президента. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Ранее о том, что Сурков намерен покинуть государственную службу, сообщил близкий к чиновнику директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. По его словам, решение было принято из-за «смены курса на украинском направлении».

«В течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией. После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах», — отметил политолог.

С 2011 года Сурков был заместителем председателя правительства России, с 2012-го — руководителем аппарата правительства, а также работал помощником президента в сентябре 2013 года. Он занимался вопросами социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией, а также урегулирования ситуации на востоке Украины.

Ранее The Insider писал о том, что было найдено во взломанной переписке Суркова — в том числе информация о российском вторжении в Украину, коррупции и многом другом.