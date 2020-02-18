Новый кроссовер Chery eQ5 получил полный привод

18.02.2020, 19:21, Разное

Chery eQ5 оснастили полным приводом. Новый кроссовер использует электрический двигатель и станет доступен для покупки в КНР в июне 2020 года.

Автомобиль создан на архитектуре модели Chery LFS. На ней в скором времени станут выпускать модели с полноприводной системой. Стилистика экстерьера Chery eQ5 была разработана дизайнерами из Pininfarina. Потенциальным покупателям предлагают две версии двигателя, которые имеют производительность 163 либо 177 «лошадей».

На полном заряде аккумулятора авто сможет преодолеть порядка 500 км в условиях максимальной скорости. Компания на сегодня не обозначила цену автомобиля. При этом эксперты сообщают, что для модели ожидается ценник в размере 200 тысяч юаней, что эквивалентно приблизительно 1,8 млн рублей. Производитель не раскрывает планы относительно поставок за пределы домашнего рынка.