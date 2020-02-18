Супруга Джигана Оксана Самойлова родила сына

18.02.2020, 19:21, Разное

Супруга рэп-исполнителя Дениса Устименко-Вайнштейна, более известного как Джиган, родила четвёртого ребёнка. В этот раз в семье Оксаны Самойловой и рэпера наконец-то появился сын.
По данным Telegram-канала Super, ребёнок Джигана и Оксаны Самойловой появился на свет в одной из клиник Майами. Также сообщается, что новорожденного сына супруги назвали Давидом. С каким весом родился малыш и как себя чувствует жена рэпер, подтвердивший рождение мальчика на странице в Instagram, пока не сообщает. Джиган, вероятно, присутствовал на родах, так как на обнародованном фото держит на руках новорожденного, надев медицинскую маску и халат.

Некоторое время назад Самойлова и Джиган вместе с тремя дочерьми улетели в США. Там семья ожидала рождение малыша, а бизнесвумен часто рассказывала поклонникам о протекании беременности, подготовке к родам и обустройстве быта за океаном. После родов пара ещё некоторое время пробудет в Майами, а потом планирует снова вернуться в Россию.



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