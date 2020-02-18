Путин отправил Суркова в отставку

18.02.2020, 19:19, Новости дня

Президент Владимир Путин уволил своего помощника Владислава Суркова.

«Освободить Суркова Владислава Юрьевича от должности помощника президента Российской Федерации. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», – цитирует пресс-служба Кремля текст указа президента.

Владислав Сурков занимал должность помощника президента с сентября 2013 года, до этого он трудился в должности зампреда правительства – главы аппарата правительства РФ (2012-2013), занимал должность зампреда правительства страны (2011-2012), а также руководил администрацией президента (2008-2011).