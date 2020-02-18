Подруге Павленского во Франции предъявили обвинения

18.02.2020, 19:12, Новости дня

Подруге российского художника Петра Павленского Александре де Таддео предъявлено обвинение по делу о «вмешательстве в частную жизнь» и «распространении без разрешения видео сексуального характера».

Адвокат девушки рассказала, что де Таддео освободили после предъявления обвинения, но по решению суда, обвиняемая будет находиться под судебным контролем, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал LCI.

Де Таддео запретили общаться с Павленским, который также является фигурантом дела.

Напомним, парижская прокуратура проводит два расследования в отношении российского художника: по данным правоохранителей, он участвовал в драке в канун Нового года, а также занимался распространением видеозаписи интимного характера из жизни французского политика Бенжамена Гриво.

Петра Павленского задержали в минувшую пятницу, он опубликовал интимные видео с участием якобы Бенжамена Гриво, который претендовал на пост мэра французской столицы. На фоне скандала Гриво пришлось отозвать свою кандидатуру. В воскресенье во Франции задержали подругу Павленского в рамках расследования о публикации видео.

Позже ряд депутатов от правящей во Франции партии «Вперед, республика» призвали выдворить из страны Павленского.

Газета ВЗГЛЯД писала, как Павленский опозорил соратника президента Франции Эммануэля Макрона.